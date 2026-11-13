A seguito degli allarmi bomba inviati via e-mail mercoledì 11 novembre, oltre mille istituti sono stati evacuati, artificieri e pattuglie hanno bonificato le aule, migliaia di genitori hanno lasciato il lavoro per riprendersi i figli. Non è stato trovato nulla. La presidente del Consiglio ha parlato di messaggi pensati non per colpire, ma per generare paura e disordine. Secondo le prime ricostruzioni, la mail sarebbe partita da una casella violata in un’università di Taiwan; a oggi nessuna attribuzione è ufficiale.

Ho provato a dare un prezzo a quella mattinata. Va detto subito che si tratta di stime, costruite sui dati disponibili e su ipotesi dichiarate: nessuno ha comunicato il numero esatto di studenti usciti dalle classi, e da quel numero dipende quasi tutto. Ipotizzando 440mila ragazzi evacuati e tre ore di lezione perse, ai circa 11,5 euro l’ora che la spesa pubblica dedica a ogni studente, si arriva a 15 milioni di scuola pagata e non fatta. Il tempo dei genitori, valutato con prudenza, ne vale altri 9. Forze dell’ordine, vigili del fuoco e indagini circa 1,5; il resto sono spostamenti in auto e personale delle scuole non evacuate impegnato a gestire l’allarme. Il totale è di circa 27 milioni di euro, dentro una forchetta che va da 7 a quasi 100 a seconda delle ipotesi: ordini di grandezza, non contabilità. Il Fatto Quotidiano, fermandosi alle sole famiglie, ha parlato di quasi 3 milioni. Non è denaro uscito dalle casse pubbliche: è valore distrutto, che è un altro modo di perderlo.

Dall’altra parte del conto c’è la spesa di chi ha premuto «invia»: un elenco di indirizzi pubblici, una casella altrui, qualche minuto. Praticamente zero. Ed è qui il punto. Un attentato tradizionale richiede uomini, materiali, rischi; un attacco informatico sofisticato richiede competenze e tempo. Una mail massiva non richiede niente, ed è ripetibile a piacere: il 2 novembre la stessa tecnica aveva già raggiunto 271 istituti. Se il danno si misura in milioni e la spesa in centesimi, il rapporto tra i due tende all’infinito, e resta enorme anche prendendo per buona la stima più bassa. Nessuna arma convenzionale offre un rendimento simile, e chi l’ha usata lo sa.

Per dare una misura concreta: con 27 milioni si creano oltre 1.100 posti in asili nido di nuova costruzione, al costo parametrico di 24.000 euro a posto adottato dai piani nazionali. Oppure si paga la mensa per un anno intero a 33.000 bambini della primaria. Oppure si coprono per dodici mesi gli stipendi lordi di oltre 650 insegnanti. Con amara ironia, è anche più della metà dei 45 milioni che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale mise a bando nel 2022 per irrobustire le difese informatiche di Regioni e grandi città.

Il conto rende evidente un’altra cosa: il danno non lo produce la mail, lo produce la nostra reazione. Naturalmente nessuno può chiedere a un dirigente scolastico di assumersi da solo il rischio e la responsabilità di ignorare una minaccia. Ma se ogni messaggio anonimo vale un’evacuazione, abbiamo consegnato a chiunque possieda una tastiera il potere di fermare il Paese. La risposta non può essere il panico, e nemmeno l’assuefazione. Servono filtri tecnici a monte e un criterio unico per valutare la credibilità degli allarmi, deciso dal Viminale e non dal singolo preside. Finché reagire ci costerà milioni e minacciare non costerà nulla, la prossima mail è dietro l’angolo.

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Paolo Crucianelli