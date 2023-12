“Victor & Napoli together until 2026”. Victor Osimhen e il Napoli allungano il contratto, in scadenza il 30 giugno 2025, di un altro anno. Questo l’annuncio del Calcio Napoli – affidato ai propri canali social – arrivato a poche ore della sfida di campionato che vedrà gli azzurri impegnati in casa della Roma. “Fatto” è il commento, su X, del presidente Aurelio De Luarentiis.

La firma di oggi mette fine a una lunga telenovela iniziata la scorsa estate, dopo la vittoria dello Scudetto. Una trattativa difficile che ha avuto un momento di non ritorno a settembre quando è scoppiato il caso TikTok. Secondo quanto riportato dal giornalista di SkySport Gianluca Di Marzio, la clausola rescissoria sarà di 120-130 milioni di euro con De Laurentiis che, abbassa, dunque le pretese dopo le dichiarazioni altisonanti della scorsa estate e, con ogni probabilità, apre alla cessione del giocatore la prossima estate.

Rinnovo Osimhen, la clausola del Napoli e le sirene della Premier

“Per 200 milioni potete comprare un solo piede di Osimhen” aveva assicurato ADL rispondendo ad una offerta dei sauditi dell’Al Hilal per il capocannoniere dello scorso campionato di Serie A. A riferirlo il giornale francese L’Equipe che aveva visionato una mail inviata ai sauditi e al procuratore dell’attaccante nigeriano Roberto Calenda. Nella mail De Laurentiis avrebbe aggiunto che “per il prossimo anno penso che sarete in grado di offrire 500 milioni e probabilmente prenderemo in considerazione la vostra offerta, ma ripeto: forse”.

Il sogno di Osimhen, ribadito più volte, è quello di giocare in Premier League e la nuova clausola potrebbe consentire all’attaccante nigeriano di approdare in Inghilterra già dalla prossima stagione.

Victor & Napoli together until 2026 💙 pic.twitter.com/Gs0WVckkBw — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 23, 2023

Rinnovo Osimhen, quanto guadagnerà l’attaccante nigeriano

Ancora poco note le cifre dell’accordo tra il Napoli e Osimhen che fino a poche ore fa percepiva 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Con il rinnovo dovrebbe arrivare a percepire almeno 8 milioni di euro più bonus. Si tratterebbe di un record nella gestione De Laurentiis. Osimhen che a gennaio dovrà rispondere alla convocazione della Nigeria per la Coppa d’Africa, che potrebbe tenerlo lontano dall’Italia anche per un mese e più.

Redazione

Ciro Cuozzo