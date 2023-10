Con una sottoscrizione quasi pari a quella della precedente emissione di Btp Valore, che aveva ricevuto richieste per 18,14 miliardi di euro a giugno scorso, si rafforza l’interesse degli investitori per la nuova edizione dello strumento finanziario.

Il Btp Valore continua ad essere apprezzato dai risparmiatori, offrendo un orizzonte di investimento di medio termine, cedole fisse in aumento e un premio per la fedeltà per coloro che mantengono l’obbligazione fino alla sua scadenza. Il Btp Valore, con una durata quinquennale, propone un rendimento del 4,1% per i primi tre anni e del 4,5% per i successivi due. A questi si aggiunge un premio fedeltà dello 0,5%, portando il rendimento medio annuo potenziale fino al 4,36%. Un’innovazione di questa edizione è rappresentata dalla distribuzione trimestrale delle cedole.

Luca Frasacco