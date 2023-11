La donna di 82 morta oggi a Roma dopo essere stata travolta da un albero nel quartiere Monteverde è solo l’ultima di una lunga lista di vittime.

I precedenti a Roma negli ultimi anni

4 Novembre 2008: Un tredicenne muore a Roma dopo essere stato colpito da un albero caduto a causa del maltempo. Nicolò Blois stava giocando nel parco sotto casa in via Lucio Mario Perpetuo, al Tuscolano, alla periferia di Roma, con alcuni amici quando un pioppo di 12 metri è caduto per il violento acquazzone e la tromba d’aria che si sono abbattuti sulla capitale. Le condizioni del tredicenne sono apparse subito molto gravi, Nicolò è stato trasportato in ambulanza all’ospedale ma poco dopo è morto a causa delle lesioni.

18 febbraio 2009: un medico di 54 anni rimane ucciso per la caduta di un grande ramo sulla via Cristoforo Colombo, che stava percorrendo in moto.

1 dicembre 2013: Sempre sulla Cristoforo Colombo il motociclista Gianni Danieli, 42 anni e padre di due figli, viene schiacciato da un pino divelto dal forte vento.

3 marzo 2016: A Tor San Lorenzo (Ardea) in via dei Colli Marini, all’altezza del chilometro 36, due persone muoiono e una terza rimane ferita grave in un incidente provocato dalla caduta di un grosso albero. A restare schiacciati, il conducente di una Ford Focus e il passeggero. Si tratta di due fratelli egiziani di 45 e 55 anni. Grave una terza persona trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Pomezia.

23 febbraio 2019: incidente sulla via Maremmana, nei pressi di Guidonia. Un’auto è travolta da un albero che si è abbattuto sulla carreggiata: il conducente, un romeno quarantenne, muore dopo essere stato trasportato all’ospedale di Tivoli.

Il forte vento di oggi a Roma abbatte gli alberi: è allarme

In zona Torrino, in via Cina, un albero è caduto all’altezza del civico 413 danneggiando una Fiat Panda parcheggiata in strada, senza nessuna persona a bordo. Non ci sono stati feriti, Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la strada.

Un incidente simile è avvenuto in via Galvani, nel quartiere Testaccio, dove i rami di un albero caduto hanno travolto un’auto in sosta, mentre il tronco è finito in strada. Anche in questo caso non ci sono stati feriti.

