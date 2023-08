Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 agosto, una frana nella Savoia francese ha provocato l’interruzione dell’autostrada A43 e del traffico ferroviario tra la Francia e l’Italia. La frana si è verificata in due tempi, all’altezza della bretella di Saint-Michel-de-Maurienne, a pochi chilometri dal confine con Bardonecchia, in alta Valsusa.

In Italia, l’allerta arancione per rischio idrogeologico è stata prorogata fino alle 15 di oggi, lunedì 28 agosto, in Piemonte e Liguria. A Genova, in particolare, sono caduti 80 millimetri di acqua in un’ora, provocando allagamenti e disagi alla circolazione.

Sempre in Liguria, il sindaco di Genova Marco Bucci ha dichiarato lo stato di calamità naturale.

In Piemonte, la pioggia ha provocato danni anche in altre province, come Alessandria, Vercelli, Novara e Asti. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 200 interventi per allagamenti, alberi caduti e smottamenti.

Le previsioni meteorologiche prevedono che le piogge continueranno per tutta la giornata di oggi e domani, 29 agosto. L’allerta arancione per rischio idrogeologico è stata diramata anche per la Valle d’Aosta, il Trentino-Alto Adige, il Veneto e l’Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda il Centro Italia, l’allerta gialla per rischio idrogeologico è stata diramata per la Toscana, le Marche, l’Umbria, il Lazio, l’Abruzzo, il Molise e la Campania.

Le autorità raccomandano alla popolazione di prestare attenzione e di seguire le indicazioni dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

