Si sono conosciuti al di fuori di una discoteca, all’inizio di giugno a Pontedera (Pisa), poi lui l’avrebbe costretta ad un rapporto sessuale violentandola e filmando l’accaduto con il suo cellulare.

È stato questo secondo l’accusa il comportamento di un 19enne italiano incensurato, ora arrestato per violenza sessuale e lesioni gravissime che hanno costretto la vittima al ricovero in ospedale per diversi giorni con una prognosi dai 20 ai 40 giorni .

La violenza ripresa

Secondo la polizia, la giovane avrebbe cercato di respingere l’aggressore, ma lui avrebbe continuato con violenza. Il tutto sarebbe avvenuta all’esterno della discoteca. Il ragazzo avrebbe ripreso le varie fasi dell’aggressione con il proprio cellulare, e la polizia è riuscita ad identificarlo cercandolo sui social, in base alla descrizione fornita dalla vittima.

Il giovane è stato rintracciato e arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Pisa su richiesta della procura pisana.

