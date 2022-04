Uno shock anafilattico dopo aver mangiato un panino. E’ questa una delle ipotesi dopo la morte di una ragazzina di 13 anni, avvenuta nella serata di giovedì 14 aprile nell’abitazione dove viveva con la famiglia a Fondi, in provincia di Latina. La giovane era in giro con le amiche per trascorrere la serata quando ha iniziato a sentirsi poco bene.

Circostanza che l’ha spinta a tornare a casa dai genitori dove però la situazione è precipitata. Nonostante l’intervento del sanitari del 118 che hanno provato a rianimarla nell’abitazione, non c’è stato nulla da fare. La 13enne è morta poco prima del trasferimento in ospedale. Una tragedia che ha scosso la comunità del piccolo comune laziale.

Le indagini sono affidate ai carabinieri e coordinate dalla procura di Latina che ha disposto l’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni e servirà a far luce sulla causa del decesso. Tra le prime ipotesi, quella che il presunto shock anafilattico sia sopraggiunto dopo aver mangiato un panino con le amiche.

Redazione

Giovanni Pisano