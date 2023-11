Un nome non proprio rassicurante e un’aspetto che mette quantomeno a disagio. Proprio delle ultime ore è la notizia che un ragno lupo ha deposto le uova all’interno dell’alluce di un uomo in viaggio in crociera. Un’evento non così raro dato che il ragno lupo è uno degli aracnidi più diffusi al mondo.

La famiglia del ragno lupo conta quasi 2.500 specie

Niente panico perché a differenza delle tarantole, il suo morso è solo un po’ doloroso e può generare qualche fastidio, ma di sicuro non porta alla morte e, con delle normali cure, guarisce come la più comune delle punture.

Le abitudini del ragno lupo: un simpaticone

Il ragno lupo non depone le uova perché solitamente i cuccioli gli rimangono attaccati al corpo anche dopo la nascita. Ma ci sono rari casi in cui per salvaguardare la sopravvivenza della prole il ragno lupo trova un habitat favorevole dove lasciare migliaia di piccoli ragnetti.

Il ragno lupo e la passione per i viaggi

Al ragno lupo piace molto viaggiare e, soprattutto, ama tutti i luoghi che si trova a visitare: proprio per questo, oggi, lo si può incontrare ovunque. Ecco allora tutto ciò che sappiamo su di lui e sul suo comportamento.

Com’è fatto il ragno lupo e perché si chiama così

Il ragno lupo, il cui nome scientifico è Lycosidae, è una famiglia di aracnidi dotata di un corpo robusto e potente che differisce di poco tra gli esemplari maschi e quelli femmina: entrambi, infatti, riescono a raggiungere una lunghezza che può anche arrivare a superare i sette centimetri.

Gli occhi del ragno lupo: otto disposti su tre file

Possiedono otto ocelli disposti su tre file sovrapposte di cui la prima – partendo dal basso – si compone di quattro occhi molto piccoli, mentre le altre due si caratterizzano per due occhi più grandi ciascuna. Proprio questa è una delle peculiarità principali della specie che ci permette di distinguerla da altri suoi simili come i Pisauridae i quali, altrimenti, sarebbero pressoché identici.

La vista impareggiabile del ragno lupo – Una quantità così elevata di ocelli regalano a questo ragno una vista impareggiabile che, insieme alla sensibilità del tatto, gli consente di identificare prede e pericoli in pochissimi secondi.

Il corpo e le dimensioni del ragno lupo

Il corpo è poi composto da un cefalotorace di dimensioni esattamente dimezzate rispetto all’opistosoma. Le zampe, infine, sono otto e formate da sette segmenti ognuna: nella parte finale di esse è collocato un piccolo artiglio utile alla caccia, coadiuvato da un colore generale poco sgargiante grazie al quale riesce a mimetizzarsi nell’ambiente che lo ospita.

Perché si chiama ragno lupo

Tra tutte queste caratteristiche, nessuna sembra indicare una somiglianza con il lupo di cui parla il suo nome: il ragno, tuttavia, lo ricorda per l’agilità nei movimenti, la robustezza del corpo, le grandi abilità nel procacciarsi il cibo e la vista molto sviluppata.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo