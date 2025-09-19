Torna “Punti di vista” il programma di approfondimento giornalistico in onda da domani sera su Rai Italia nel mondo, su Rai Play e, in replica, su Rai 2 sabato mattina alle ore 7.45. Il settimanale, giunto alla terza stagione, con la conduzione di Luca Mazzà, anche quest’anno si occuperà dei grandi temi d’attualità, le guerre, i dazi, il clima, l’intelligenza artificiale, che impattano sulla vita delle famiglie e dei consumatori, miscelando e confrontando la realtà italiana con quella internazionale.

In primo piano in questa puntata, il lavoro di messa a punto della manovra economica in un contesto internazionale contrassegnato da crescenti tensioni. La nuova legge di Bilancio dovrà muoversi lungo un sentiero stretto dalla necessità di nuove risorse pubbliche per la difesa e la tutela delle imprese sui mercati internazionali e la richiesta di sostegno delle famiglie sul fronte dei salari e della sanità.

A confronto le proposte dei partiti di maggioranza e di opposizione con Lorenzo Malagola, Fratelli d’Italia, Michele Fina, Partito Democratico, Dario Damiani, Forza Italia, Mario Turco Movimento Cinque Stelle e Mario Aiello giornalista de “Il Messaggero”.

