Momenti di panico a Napoli in seguito ad una rapina avvenuta poco prima delle 12 e tutt’ora in corso all’interno della filiale dell’Istituto Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero. I rapinatori, non è chiaro se entrati dalle fogne o dall’ingresso principale, armati di pistole, sono al momento sono barricati all’interno con i dipendenti della banca e anche diversi clienti, tre di loro – secondo quanto riferito dai carabinieri – hanno accusato un malore.

L’area è stata circondata dai carabinieri, sul posto numerose auto delle forze dell’ordine. All’esterno della filiale i carabinieri hanno ritrovato un’auto, Alfa Romeo di colore nero, con una targa di carta probabilmente utilizzata dai rapinatori.

L’irruzione e la liberazione degli ostaggi

Intorno alle 13.30 l’irruzione dei militari che, grazie anche al varco procurato dai vigili del fuoco che hanno sfondato una vetrata laterale su via Niutta, sono riusciti a liberare gli ostaggi, assistiti dal personale sanitario presente sul posto. Sei persone, comprensibilmente sotto choc, hanno fatto ricorso a cure mediche. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Incertezza, invece, sui rapinatori, almeno quattro stando alle testimonianze delle persone all’interno della banca, protagonisti dell’ora di follia. I militari stanno controllando l’intera zona, fogne comprese. Al momento non è stato comunicato il loro fermo.

Sul posto arrivato da poco anche il procuratore di Napoli Nicola Gratteri.

Rapinatori probabilmente in fuga attraverso le fogne (aggiornamento 15.20)

Una volta liberati gli ostaggi, all’interno della filiale di piazza Medaglie d’Oro i carabinieri non hanno trovato i rapinatori. Non si esclude che possano essere fuggiti da un foro praticato in una parete o nel pavimento, metodo utilizzato dalla banda del buco.

L’arrivo dei Gis e i controlli nella filiale

Poco dopo le 16.30 sono arrivati sul posto i carabinieri del Gruppo d’intervento speciale (Gis). Attesi da Livorno, da dove sono arrivati in elicottero, le teste di cuoio sono entrate nella banca insieme ai colleghi in assetto anti-sommossa.

IL COMUNICATO DEL PREFETTO

In relazione alla rapina avvenuta stamani nella filiale della banca Credit Agricole, sita nella piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere all’Arenella del capoluogo, nel corso della quale i malviventi si sono barricati nei locali ,ove sono presenti anche dipendenti e clienti, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noto di seguire con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda.

Il Prefetto comunica altresì che le Forze dell’ordine ,unitamente ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti tempestivamente e sono attivamente impegnati in loco, presidiando il perimetro dell’edificio, gli ingressi della struttura e l’intera area, in attesa di mettere gli interventi necessari per porre fine all’evento.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo