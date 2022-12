Pistola in pugno, hanno portato via oltre 3mila euro in un tabacchi della stazione di servizio della tangenziale di Agnano a Napoli ma nel giro di poche ore sono stati identificati e sottoposti a fermo dagli agenti dalla polizia stradale. Il colpo è avvenuto nella notte di giovedì 24 novembre lungo la strada a scorrimento veloce partenopea. Due componenti della banda (composta da tre persone) di giovanissimi, un 18enne e un minore, sono stati individuati dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale “Campania-Basilicata”.

Per il maggiorenne il fermo è stato convalidato nelle scorse ore ed ora si ritrova sottoposto agli arresti domiciliari. Il minore è stato invece denunciato in stato di libertà. Per entrambi le imputazioni sono di rapina pluriaggravata e porto illegale di arma da sparo. Il 18enne, inoltre, è indagato anche per il furto di una moto Benelli, avvenuto una decina di giorni fa in via Mergellina.

Le indagini della Polizia di Stato proseguono al fine di identificare l’altro componente della banda e, soprattutto, per accertare se i giovani siano autori di altre rapine commesse con lo stesso modus operandi.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

