Liberi da condizionamenti, ci dissociamo pubblicamente dal merito e dai toni delle posizioni maggioritarie dell’A.N.M. Dichiariamo la nostra adesione alla riforma. La piena indipendenza della magistratura e dei singoli magistrati, compromessa dalla degenerazione correntizia, è garantita solo dal sorteggio secco dei consiglieri dei C.S.M.

Valeria ARDITO, magistrato in quiescenza, già sostituto procuratore Verona • Giuseppe BIANCO, sostituto procuratore Roma • Francesco BRETONE, sostituto procuratore generale Bari • Salvatore CANTARO, magistrato in quiescenza, già sostituto procuratore generale Corte Appello Roma • Bruno CASTAGNOLI, magistrato in quiescenza, già presidente Tribunale Fermo • Giuliano CASTIGLIA, magistrato tributario, già magistrato ordinario • Costanzo CEA, magistrato in quiescenza, già presidente sezione Corte Appello Bari • Natalia CECCARELLI consigliere Corte Appello Napoli, componente C.D.C. A.N.M. • Fernanda CERVETTI, magistrato in quiescenza, già consigliere Corte appello e presidente della Corte tributaria di Torino. • Giuseppe CIOFFI, giudice Tribunale Napoli nord • Daniele COLUCCI consigliere Corte Appello Napoli • Giuseppe CRICENTI consigliere Corte di Cassazione • Edoardo D’AMBROSIO, presidente sezione Tribunale di Crotone • Alfonso D’AVINO, procuratore Procura Parma • Gabriele DI MAIO, presidente sezione Corte Giustizia tributaria secondo grado Campania, già consigliere Corte Appello Salerno sezione lavoro • Mario FIORE, presidente sezione Corte Giustizia Tributaria primo grado Salerno, già magistrato di sorveglianza • Clementina FORLEO, consigliere Corte Appello Roma • Annadomenica GALLUCCI, sostituto procuratore Pesaro • Giovanni GENOVESE, giudice Tribunale Vicenza • Carmen GIUFFRIDA, giudice Tribunale Minorenni Catania • Carlo Maria GRILLO, in quiescenza, già presidente Corte Appello Trento • Annalisa IMPARATO, sostituto procuratore Santa Maria Capua Vetere • Paolo ITRI, presidente sezione Corte Giustizia Tributaria primo grado Napoli, già magistrato della DNA • Antonio GUSTAPANE, procuratore della Repubblica Varese • Marco MANSI, sostituito procuratore Massa • Monica MARCHIONNI, magistrato di sorveglianza Siracusa • Ines Maria Luisa MARINI, magistrato in quiescenza, già presidente Corte Appello Venezia • Catello MARESCA, magistrato distaccato presso commissione bicamerale questioni regionali • Lorenzo MATASSA, magistrato collegamento Marocco • Giorgio MILILLO, sostituto procuratore Udine • Andrea MIRENDA, consigliere C.S.M. • Federico MOLETI, sostituto procuratore Palmi • Andrea PADALINO, giudice Tribunale Vercelli • Luigi PERINA, magistrato in quiescenza, già presidente Tribunale Vicenza • Luigi PETRUCCI, presidente sezione Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia, già magistrato ordinario • Tito Ettore PREIONI magistrato in quiescenza, già consigliere della Corte Appello Milano; • Arminio Salvatore RABUANO, giudice Tribunale Napoli • Antonio RINAUDO magistrato in quiescenza, già pubblico Ministero della DDA Procura di Torino • Giacomo ROCCHI, presidente sezione Corte di cassazione. • Massimo RUSSO, sostituto procuratore Tribunale minorenni Palermo • Nicola SARACINO, consigliere Corte Appello Roma • Gianluca SARANDREA, giudice Tribunale Pescara • Benedetto SIEFF, giudice Tribunale Trento • Maura STASSANO, presidente sezione Corte Appello lavoro Salerno • Marco TAMBURRINO, giudice Gip/Gup Trento • Anna Maria TORCHIA, consigliere Corte Appello Catanzaro • Sergio Mario TOSI, magistrato Corte di giustizia tributaria di primo grado Lecce, già magistrato Tribunale Lecce • Massimo VACCARI, giudice Tribunale Verona • Maria Beatrice VALDATTA, magistrato in quiescenza, già presidente sez. Tribunale Pavia • Gennaro VARONE, sostituto procuratore Pescara • Luciano VAROTTI, consigliere Corte di Cassazione.

