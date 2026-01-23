Il voto
Referendum giustizia, il correntismo e quella casta che va semplicemente azzerata
Un “Comitato Popolari per il Sì” in vista del prossimo referendum costituzionale sulla giustizia. Detto così potrebbe apparire come una semplice iniziativa elettorale in vista della prossima consultazione. E invece non è così per una ragione di carattere storico, politico e culturale.
E cioè, nel gennaio ‘94 quando, dopo il tramonto della DC, rinasce il Ppi guidato da Mino Martinazzoli, Franco Marini, Gerardo Bianco e Rosa Russo Iervolino – solo per ricordare alcuni dirigenti qualificati ed autorevoli dell’epoca – nelle tesi programmatiche del partito c’era anche un esplicito riferimento al capitolo della separazione delle carriere, accompagnato da un indubbio ed oggettivo appoggio a quella potenziale riforma. E, del resto, proprio quel tema ha segnato e caratterizzato l’azione politica e legislativa dei Popolari e della loro presenza concreta nel dibattito politico e parlamentare del nostro paese. Certo, il prossimo referendum sulla giustizia contiene anche altri argomenti, da molti Popolari radicalmente condivisi. A cominciare, anche e soprattutto, da quello di spezzare definitivamente ed irreversibilmente la deriva nefasta del correntismo che era e resta la causa principale ed essenziale della permanenza di una “casta” che va semplicemente azzerata e superata.
Ma, per restare al capitolo della separazione delle carriere presente nel progetto del Ppi sin dalla sua fondazione nel lontano 1994, non possiamo non avanzare una ulteriore riflessione di carattere politico. E cioè, se vogliamo far sì che la cultura, la storia e la tradizione dei Popolari non diventi, come è capitato concretamente nel Pd guidato da Elly Schelin, un semplice ornamento politicamente ininfluente e drasticamente irrilevante, è arrivato anche il momento per non vergognarci della nostra storia che, è persin inutile ricordarlo, è politicamente, culturalmente e programmaticamente alternativa rispetto al massimalismo, al radicalismo e all’estremismo della sinistra italiana. E proprio il contenuto del prossimo referendum costituzionale è una ghiotta occasione per riaffermare i punti centrali di una cultura politica che era, e resta, centrale e decisiva per ridare qualità alla democrazia italiana, credibilità alle istituzioni democratiche ed anche efficacia all’azione di governo.
Un ruolo, quello della cultura Popolare, che è stato anche autorevolmente richiamato dal Presidente Augusto Barbera al recente incontro della “sinistra per il Sì” di Firenze. E i Popolari, appunto, possono e debbono dare un contributo politico e culturale importante non come gregari ma, al contrario, da protagonisti.
© Riproduzione riservata