Dopo Matteo Ricci, anche Pasquale Tridico dichiara che se vincerà riconoscerà la Palestina. Non sono sicuro che la mossa risulti vincente per il centrosinistra, e mi ricorda quando negli anni Ottanta i Comuni scrivevano sotto i cartelli segnaletici di ingresso in città “Comune denuclearizzato”. Che meraviglia di ingenuità.

Quindi oggi un elettore calabrese sa cosa pensa Tridico di Gaza, ma non sa cosa pensa della sanità regionale, che è tra le peggiori in Italia. Forse i calabresi sono più interessati al funzionamento di una clinica medica che non a quante miglia marine da Gaza si trova la Flotilla? E magari interessa loro sapere di occupazione e salari, di degrado urbano e sviluppo turistico, piuttosto che argomenti su cui la Regione non ha nessun potere e nessun controllo.

Spesso gli sforzi ideali che non trovano riscontro nella vita quotidiana lasciano il tempo che trovano. E, visto quello che è successo nelle Marche, lasciano il governatore che trovano.

Alessandro Agostinelli