L’annuncio di Roberto Fico, ufficialmente candidato a governatore della Campania è arrivato sabato pomeriggio, con una didascalia convincente del Pd. “Il centrosinistra è unito per vincere in tutte le Regioni al voto mentre la destra litiga per le poltrone”.

Ma di unità, l’ex Presidente della Camera sembra portarne poca. “Stiamo dando un’immagine di politica politicante priva di dignità. Non è tollerabile, almeno per quel poco che mi riguarda” ha detto oggi il governatore uscente Vincenzo De Luca a ‘L’Aria che Tira’, che dopo aver criticato il nuovo candidato del centrosinistra la volontà di chiudere il termovalorizzatore (“non l’ho mai detto”, precisa Fico), e su quella di puntare sul “reddito di cittadinanza regionale”, ora guarda al metodo di Roma. “Avevamo deciso qualche mese fa di discutere prima dei programmi e poi dei nomi, ma hanno fatto una fuga in avanti”.

De Luca: “Fico? Se il buongiorno si vede dal mattino, buonanotte”

Puntare su Fico è per De Luca una scelta discutibile: “Se il buongiorno si vede dal mattino, allora buonanotte. Ho ascoltato anche ieri l’annuncio e mi sono commosso. Non ho capito chi è l’ufficiale che ha celebrato”, ha ribadito il Presidente di Regione. La critica è al metodo, alla direzione. E l’indice puntato verso un’alternanza di candidati Pd/M5S che promette di rispettare le proporzioni più che guardare al merito e ad ascoltare gli elettori: “Ma che stiamo facendo il gioco delle tre carte? Un candidato a me, uno a te…”. Conti ancora da fare, ma la sinistra se la ride: Campania e Puglia sono già nelle mani del campo largo.

A Napoli, l’ondata Fico si è aperta nella Fondazione Foqus nei Quartieri Spagnoli con un Conte esaltato: “Se dovessimo vincere in tutte le regioni del Sud, sarebbe un fortissimo segnale politico per il governo, e a Roma non potranno sottovalutarlo”. Dello stesso tenore anche l’ex presidente della Camera che è tornato a parlare di reddito di cittadinanza: “«Dobbiamo in tutti modi aiutare le persone che sono in difficoltà e il reddito, con il governo Conte, è stato uno strumento senza dubbio eccezionale che l’esecutivo Meloni ha levato immediatamente. Adesso dobbiamo trovare formule importanti che possano aiutare le persone”.

De Luca: “Reddito di cittadinanza? Non intendiamo fare porcherie clientelari”

Secca la replica di De Luca: “In Campania abbiamo le politiche sociali più avanzate di Italia, forse lui non è stato informato”. Il governatore uscente boccia senza appello la misura del reddito di cittadinanza e “quella porcheria clientelare dei navigator e la Campania è l’unica regione che non ha assunto i navigator. In Campania – ha osservato De Lcua – mica aspettavamo Fico per scoprire che ci sono delle aree di povertà e noi abbiamo fatto, ma forse lui non lo sa, le politiche sociali più avanzate di Italia”. “Noi garantiamo l’aiuto alla povera gente ma non intendiamo fare porcherie clientelari”, ha aggiunto. Per De Luca in Campania con il reddito di cittadinanza “c’è stata tutta una serie di degenerazioni di cui non si è parlato molto. C’erano coppie che si separavano per finta per avere il doppio reddito o gente che presentava certificati falsi. Oggi c’è un assegno di inclusione, limitato”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco