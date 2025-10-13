La vita da corrispondente del TG1 a Parigi è stata solo una breve parentesi. L’ex ministro della Cultura, ed ex direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano, punta ad un ritorno in politica. Ci proverà nella sua Campania, dove il 23 e 24 novembre si rinnova la giunta regionale. Una candidatura che appare scontata, seppur non ancora formalizzata, e che gli permetterebbe di rientrare da protagonista nella “sua terra”. Lo ha scritto lui stesso nei giorni scorsi sulle sue pagine web: “Napoli e la Campania sono state sempre al centro della mia azione” ha detto allegando un elenco di 17 luoghi storici e culturali dove sarebbe intervenuto prima che lo scandalo legato a Maria Rosaria Boccia lo costringesse alle dimissioni.

Cirielli: “A Parigi sta bene, ma è tentato”

L’idea sarebbe di Arianna Meloni, con proposta avanzata da Edmondo Cirielli, già viceministro degli Esteri, che avrebbe pensato a lui – stando a quanto riporta Il Giornale – per la casella di capolista di Fratelli d’Italia. Mosse per recuperare terreno su Roberto Fico e campo largo. “Sangiuliano è stato un grande ministro per la Cultura in Campania – ha detto sabato Cirielli -. Si trova molto bene a Parigi, ma è molto tentato. Non so cosa deciderà ma deve muoversi”. Per quanto riguarda gli altri nomi, Cirielli ha lasciato spazio alla società civile. “Qualcuno anche che ha deciso di abbandonare il centrosinistra perché non ritiene, nella sua visione politica, rappresentato dal campo largo e neanche da Fico”, ha spiegato.

Sangiuliano pronto a candidarsi, e domani esce in libreria

In attesa di ufficialità, Sangiuliano si gode l’uscita in libreria. Domani il giornalista pubblicherà infatti con Mondadori ‘Il sultano’, un saggio del dedicato a Recep Tayyip Erdogan, a quasi vent’anni dall’ascesa al potere. È il frutto di un lavoro di quasi un anno, in cui l’ex ministro si è dedicato anche allo studio dell’inglese e dell’economia. “Sto mettendo a punto una certa terminologia politico-economica”, raccontava a inizio anno. Ma sarà solo un il capitolo conclusivo di una stagione già conclusa. Dopo l’esperienza a Parigi, il profeta è pronto a tornare in patria.

