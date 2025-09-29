Si sono concluse ieri sera le operazioni di voto in Valle d’Aosta per il rinnovo del Consiglio regionale. Dalle ore 8 di questa mattina è iniziato lo spoglio delle schede, che determinerà la composizione del consiglio chiamato successivamente a eleggere il nuovo presidente della Regione.

L’affluenza in Valle D’Aosta

Secondo i dati dell’ufficio elettorale regionale, l’affluenza si è attestata al 62,98%: hanno votato 65.014 cittadini su 103.223 aventi diritto. Un calo significativo rispetto al 2020, quando – grazie al voto su due giornate – si era raggiunto il 70,5%. Quest’anno, invece, i seggi hanno chiuso in un’unica giornata alle 23. Le differenze territoriali sono marcate: Valgrisenche ha registrato la partecipazione più alta con il 90,42% di elettori, mentre Courmayeur ha fatto segnare il dato più basso con il 50,57%. In ogni caso, tutti i 44 Comuni con una sola lista hanno superato la soglia minima del 40% di votanti prevista per la validità della consultazione. Nel 2020, sempre in Valle d’Aosta, l’affluenza era stata del 70,50% per il Consiglio regionale (72.705 votanti) e del 64,22% per il Consiglio comunale di Aosta (18.282 votanti).

Il voto in Valle D’Aosta

La legge elettorale regionale è proporzionale a turno unico con doppia soglia di sbarramento, gli elettori non hanno espresso preferenza per un candidato, ma per una delle 9 liste presenti sulla scheda, esprimendo fino a 3 preferenze per scegliere i 35 componenti del Consiglio. Alla lista singola, o al gruppo di liste, che abbia conseguito almeno il 42% dei voti validamente espressi, è assegnato un premio di maggioranza pari a 21 seggi. Nel caso in cui nessuna lista, singola o associata, raggiunga tale soglia, i seggi sono ripartiti secondo un criterio puramente proporzionale. L’opzione “coalizione” è stata scelta solo dal centrodestra: sulla scheda compaiono infatti i simboli di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega Salvini Vallèe d’Aoste. Corrono separatamente tutte le altre liste: gli autonomisti dell’Union Valdotaine, il Partito Democratico, AVS e Movimento 5 Stelle il cui simbolo compare nella lista VALLE D’AOSTA aperta. Diversi movimenti locali si sono invece riuniti nella lista Autonomisti di Centro. L’ultima lista sulla scheda è VALLE D’AOSTA Futura.

In testa Union Valdotaine A circa metà dello spoglio per le elezioni regionali in Valle d’Aosta si conferma l’affermazione delle forze autonomiste ovvero dell’Union valdotaine (29,3%) e degli Autonomisti di centro (14,4%). Il Partito Democratic per ora si attesta all’8,35%. Delusione nel centrodestra – che era in un’unica coalizione – dove si registra comunque una brillante performance di Forza Italia-La Renaissance (11%) che contende la leadership a Fratelli d’Italia (11,2%). Crolla invece la Lega che passa dal 23,9% del 2020 al 9%. A sinistra due liste sono sul filo per entrare in Consiglio regionale: Avs-Rete civica con il 6,13% e Vda aperta con il 5,86%. A cura di Redazione

14mila schede scrutinate Sono 14.091 le schede scrutinate (pari al 21,7%) e il centrodestra è avanti con il 33,11%, l’Union Valdôtaine è al 26,07% e gli Autonomisti di centro sono al 13,86%. Il Pd si attesta al 9,56% e Alleanza Verdi e Sinistra al 6,42%. Nel centrodestra, Forza Italia è la prima lista della coalizione con il 12,67%, segue Fratelli d’Italia con l’11,64% e la Lega si attesta all’8,80% A cura di Redazione

I primi dati Nei primi dati si registra la coalizione di centrodestra avanti con il 38,49%, questo dato e’ riferito a 8904 schede scrutinate (il 13,70% del totale). La coalizione di centrodestra (Ensemble Insieme – Forza Italia e Renaissance, Fratelli d’Italia, Lega) in testa con il 38,49%, seguita dalla lista autonomista Union Valdotaine con il 31,21%.

(Ensemble Insieme – Forza Italia e Renaissance, Fratelli d’Italia, Lega) in testa con il 38,49%, seguita dalla lista autonomista con il 31,21%. Seguono gli Autonomisti di Centro (Pour l’Autonomie, Rassemblement Valdotain, Stella alpina), 16,32%; per il Partito Democratico, 11,02%; per Valle D’Aosta Aperta, 7,71%; per Alleanza Verdi Sinistra e 7,01% per Valle D’AostaFutura 5,30%. A cura di Redazione