Con il riconoscimento unilaterale della Palestina, l’Europa straccia il trattato di Oslo e le sue garanzie internazionali. Gli Accordi del ’93 fissavano che lo status dei territori dovesse essere deciso solo con negoziati bilaterali: due firme, due parti, due responsabilità. Era questa la cornice giuridica accettata dalla comunità internazionale, e garantita da Washington, Mosca, Bruxelles. Oggi l’UE la cancella, riconoscendo uno Stato che non ha confini definiti né un’autorità unitaria, e legittima così Hamas, che del 7 ottobre ha fatto la sua carta d’identità. Con un tratto di penna si rovescia il quadro legale: Israele non ha più davanti un interlocutore con obblighi, ma un’entità genocida premiata per la violenza. È la fine di Oslo, non un passo avanti per la pace: perché se saltano le regole comuni, resta solo la legge della forza. E la firma dell’UE vale quanto la parola di Trump: dichiarazioni a favore dei media.

