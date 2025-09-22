Esplode la protesta italiana in favore della Palestina. Dalle piazze sindacali alla proclamazione di uno sciopero generale che coinvolge oggi 81 città, tra studenti e lavoratori in prima linea per centinaia di migliaia di adesioni. 24 ore di stop a trasporti, scuola, sanità, porti e logistica, con cortei di manifestazione e protesta a a Roma, Milano, Napoli, Genova e in numerose altre comuni, con un’ampia partecipazione studentesca, dalle università alle scuole superiori. Usb e altri sindacati autonomi parlano di adesioni massicce e chiedono embargo, stop alla fornitura di armi e rottura delle relazioni con Israele, in netto contrasto con la linea del governo Meloni, colpevole secondo le opposizioni di non riconoscere lo Stato di Palestina. Gli slogan: “Blocchiamo tutto”, “Israele fascista, Stato terrorista”, “Siamo tutti anti sionisti”, “Stop al genocidio, stop accordi con Israele” e il “Free free Palestine”.

Sciopero generale per Gaza, Roma bloccata la stazione Termini

È la capitale il fulcro della protesta, con Piazza dei Cinquecento, nodo tra la stazione Termini e l’Università La Sapienza (dove le aule sono rimaste vuote e le biblioteche chiuse e dove a partire dalle 10 ha preso il via il corteo) che ha ospitato 100mila persone, radunatesi nel sit-in a sostegno della Sumud Flotilla alla presenza di Usb, e di organizzazioni umanitarie come Save the Children ed Emergency, Sea Watch e Msf, e di partiti come Potere al popolo. “Sionisti e fascisti pensavate che saremmo stati liberi, vi siete sbagliati. Questa è la rivolta contro i sionisti e i governi che li appoggiano”, il coro dei manifestanti

Il blocco della tangenziale

Fino alle 13.30 i manifestanti sono rimasti davanti alla stazione, bloccandone l’accesso nei tre varchi principali tra via Marsala, via Giolitti e Piazza dei Cinquecento, mentre lo sciopero del comparto ferroviario sta continuando a causare ritardi e cancellazioni. Nessun disagio per la metropolitana, per ore ha interrotto la fermata in stazione. L’enorme presidio si è trasformato in un serpentone di persone che ha percorso via Cavour con la protezione dei vigili del fuoco, per Santa Maria Maggiore, piazza Vittorio e Porta Maggiore. Alle le 15 il corteo ha bloccato anche la tangenziale, camminando lungo la circonvallazione Tiburtina in un percorso concordato con gli agenti di polizia per fare ritorno all’Università La Sapienza: in 50.000 hanno proseguito il cammino in tutta la giornata.

General strike in Italy for Palestine, here’s the amazing view from the top of Termini station in Rome. The people – not the government – stand for solidarity and justice pic.twitter.com/9O7P8DV6tZ — Matteo Pucciarelli (@il_pucciarelli) September 22, 2025

