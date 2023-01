Per quattro mesi ha avuto una relazione sentimentale con una sua alunna di 16 anni e, dopo la denuncia degli altri docenti e della madre della giovane (che ha scoperto tutto leggendo i messaggi che i due si mandavano), dovrà rispondere di atti sessuali con una minorenne.

Il professore di musica in questione è stato raggiunto da una misura cautelare di divieto di dimora nel territorio della città metropolitana di Napoli e del divieto di avvicinarsi al domicilio ed agli altri luoghi frequentati abitualmente dalla giovane nonché dell’obbligo di mantenere una distanza di almeno 300 metri dalla stessa nel caso di incontro occasionale.

I fatti sono accaduti in una scuola dell’area Vesuviana. Al docente il provvedimento, dopo le indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, è stato notificato dagli agenti del commissariato della città oplontina. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il docente e l’allieva da febbraio a maggio del 2022 hanno intrattenuto una relazione anche sessuale. Raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo che adesso non potrà più tornare in tutta la provincia di Napoli.

