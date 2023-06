“Lei va al Consiglio europeo e rappresenta non Fratelli d’Italia, ma fratelli, sorelle, nipoti e babbi d’Italia: ci rappresenti, sia all’altezza di questo compito, sapendo bene che non si discute del rapporto tra noi, ma dell’idea del tipo di idea di Europa che abbiamo davanti, perché il rischio è che diventi – lo dico come chi è convintamente dalla parte degli Stati Uniti d’Europa – un pessimo incubo burocratico”.

Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi nel suo intervento a palazzo Madama dopo la replica del premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì.

