“Napoli è la casa del Riformista. Ci aspettiamo un pirotecnico show da parte di tutte le istituzioni. Siamo onorati di ospitare un dibattito su temi importanti come economia, Europa, violenza sulle donne, intelligenza artificiale. Napoli è la casa del Riformista”. Così Matteo Renzi ai giornalisti prima di iniziare la giornata del Riformista all’Hotel Romeo a Napoli

Sulla manifestazione sovranista in programma domani a Firenze, Renzi commenta: “Firenze è la città meno adatta ad ospitare i sovranisti perché è per definizione la città più universale. L’idea che Salvini porti lì i sovranisti dimostra che di Firenze, nonostante i rapporti familiari, non ci ha capito nulla. Salvini e Firenze, non è una novità, hanno un rapporto complicato ma ho piena fiducia nella gestione dell’ordine pubblico. Quello che colpisce è che se noi facciamo i sovranisti l’Italia muore: lo hanno capito praticamente tutti, lo capirà anche Salvini”.

“Premierato? L’elezione diretta del premier è una battaglia che noi abbiamo fatto per anni e abbiamo continuato a fare. Ho l’impressione che questa maggioranza non ha i numeri. Credo che anche questa riforma della Meloni finirà come quella di Nordio, finirà come le altre grandi riforme che la premier ha annunciato: perfette per fare un post su Instagram”. Perché “la Meloni è la più grande influencer di questo Paese, Chiara Ferragni scansate. Lei fa dei post bellissimi ma il problema non è quello che scrive sui social ma quello che dovrebbe scrivere in Gazzetta Ufficiale”.

Cosa ne pensa del sondaggio che lancerebbe Landini come leader del partito democratico? Chiede una giornalista. “Non pensavo fossero messi così male” taglia corto Renzi, strappando un sorriso ai cronisti presenti.

