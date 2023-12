De Luca: "Ministri d'immagine. Cittadini campani invitate Sangiuliano a cresime e comunioni. Buio Fitto, quando arrivano soldi Pnrr?"

“In questo governo ci sono persone di qualità, di valore, non mi piace generalizzare. Giorgetti a suo modo ha una competenza, rispondere alle esigenze reali del territorio, dell’economia. Crosetto lo considero una persona per bene, magari non avrei fatto le dichiarazioni che ha fatto. Nordio non so che fine farà, era partito con buone intenzione ma non so se condurrà in porto riforma giustizia. Abbiamo persone di valore, poi abbiamo una propensione di molti ministri a fare operazione d’immagine. Vedo prevalere i ministri delle cerimonie, forse saremmo condizionati qui a Napoli perché abbiamo il ministro delle cerimonie” sottolinea De Luca, facendo riferimento a Gennaro Sangiuliano, a capo della Cultura. Parole che strappano un sorriso a presenti in sala. “Mi sono permesso di invitare i cittadini campani a segnalare al ministro le comunione, le cresime, tutte le feste. Voi segnalate, il ministro arriva vi porterà i fiori, le pastarelle, le sfogliate…” .

Parole dure anche nei confronti di Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR: “Poi abbiamo il ministro della Coesione, Fitto. Io dico buio Fitto. Stiamo da un anno e mezzo a sollecitare lo sblocco di 23 miliardi di euro di fondi sviluppo e coesione. Un anno e mezzo e il buio Fitto è ancora a lavoro per definire il piano coerente con i fondi europei, con il Pnrrrrr”.

A cura di Redazione