“Non voglio condurre battaglie su temi personali, ma mi piacerebbe chiudere il passato con le scuse di Fratelli d’Italia e della Lega”. Nel libro che Matteo Renzi dedica all’ “Influencer Giorgia Meloni“, il senatore di Italia Viva ricorda anche alcune vicende personali, giudiziarie e non, che hanno ingiustamente riguardato i suoi cari causando disagi e sofferenze, la maggior parte delle quali viziate dagli attacchi dell’allora opposizione.

Renzi: “Mia moglie massacrata della destra, ma a differenza di Meloni e Salvini ha fatto la gavetta”

Tra tutti, anche quelli alla moglie Agnese Landini, insegnante. “Negli anni del governo Agnese è diventata professoressa di ruolo come tanti altri precari italiani. Ha fatto una gavetta di oltre dieci anni e le macchine del fango dei partiti della destra hanno scatenato contro di lei messaggi d’odio sui social. Sono gli stessi partiti che adesso parlano di privacy e di tutela della famiglia e che al tempo hanno superato il livello dell’infamia”, ricorda Renzi.

Renzi: “I nostri figli massacrati per gli stessi viaggi che oggi fa la figlia di Giorgia”

“A differenza di Meloni e Salvini – aggiunge Renzi – Agnese si è laureata, e contrariamente ai congiunti di altri non ha preteso incarichi in Rai o Mediaset. 60/60 alla maturità, 110 e lode alla maturità, tre figli cresciuti tra una supplenza e l’altra con un marito poco presente. Passi attaccare me ma non è giusto che abbiano attaccato persino lei. I nostri figli sono stati attaccati per essere saliti sullo stesso aereo di Stato su cui sale costantemente con tanto di foto ufficiali la figlia di Giorgia Meloni. Ma con la premier, che ha massacrato la mia famiglia e le famiglie dei miei amici e collaboratori, e che è tanto incapace di governare tanto la politica estera quanto le vicende economiche non c’è bisogno di scendere sul campo personale”, si legge ancora nel libro.

Luca Frasacco