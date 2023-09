“Sull’immigrazione Giorgia Meloni sta perdendo la faccia”: non usa mezzi termini Matteo Renzi ospite di Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, per criticare la Presidente del Consiglio.

Meloni “non sta dicendo oggi cose sbagliate, ad esempio quando accusa gli altri Paesi”, ma il problema è che lei “viene da dieci anni in cui diceva tutt’altro”: ed è gioco facile per il direttore del Riformista ricordare quando nel 2014 a Ballarò Giorgia Meloni proponeva di “farlo tutti affogare” e più recentemente, in campagna elettorale, parlava di “blocco navale”.

“Da quando c’è Giorgia Meloni a Palazzo Chigi”, ricorda Renzi, “gli sbarchi sono raddoppiati”. “Non hanno fatto la chiusura dei porti, hanno chiuso gli occhi”, conclude amaramente l’ex Presidente del Consiglio.

Redazione

© Riproduzione riservata

Alessio De Giorgi