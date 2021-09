Charléne di Monaco ha sofferto un malore improvviso. La principessa di Monaco è stata ricoverata d’urgenza dopo un collasso. Lo ha reso noto il tabloid tedesco Bild. La consorte del principe Alberto si trova dal maggio 2021 in Sudafrica, da dove non ha fatto ritorno nel Principato dopo esser stata colpita da un’infezione a orecchio, naso e gola.

A dare la notizia del ricovero, la notte dello scorso mercoledì, la cognata della principessa, Chantell Wittstock. Charlene ha 43 anni, è ricoverata al Netcare Alberlito Hospital di Ballito a Durban, sulla costa est. Le sue condizioni sarebbero stabili. Lo scorso 13 agosto l’ultima operazione dopo essersi ammalata in primavera. L’intervento sembrava aver dato delle risposte confortanti. E invece è arrivata la notizia del ricovero.

Il principe Alberto aveva raggiunto la moglie con i loro due figli, i gemelli Jacques e Gabriella, in Sudafrica nei giorni scorsi. Il marito durante il viaggio avrebbe accompagnato la moglie a un consulto con il chirurgo che l’aveva operata. Da tempo si susseguono le voci su un imminente divorzio della coppia, che sarebbe stato reso noto nell’ottobre del 2021, al ritorno di Charlene dal Sudafrica. Questo stando alle ricostruzioni giornalistiche e alle dichiarazioni del principe.

“So che Charlene aveva detto che sarebbe forse tornata alla fine di ottobre ma questo è stato prima dell’ultimo giro di consulti medici e sono piuttosto sicuro che possiamo ridurre un po’ quel lasso di tempo. Le sue condizioni sono molto migliorate dall’ultima operazione, sta bene ed è di buon umore, tanto che scherzando mi ha detto che è pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave per tornare in Europa – aveva detto in un’intervista esclusiva a People Alberto – Charlene è ansiosa di tornare a casa e il suo ritorno dipende da quello che dicono i medici, ma se i progressi continueranno, è possibile che il rientro possa essere pianificato già durante il mese di settembre”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

