Monica Carmen Comegna era stata ricoverata per una brutta febbre, molto alta, alcuni giorni fa in ospedale. È morta ieri mattina, l’attrice originaria di Casoli, in provincia di Chieti, al Renzetti di Lanciano. Aveva 43 anni, lascia una figlia piccola, Nina, e il compagno Enzo. I funerali saranno celebrati oggi a Casoli, alle 16:30, alla Chiesa di Santa Reparata.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano locale Il Centro, l’attrice viaggiava sul treno Roma-Pescara per tornare a casa, quando il convoglio, tra Carsoli e Tagliacozzo, è stato costretto a fermarsi per via di uno smottamento. “Pioveva, faceva molto freddo – ricostruisce il media – e pare che l’attrice si fosse inzuppata oltremisura: da qui una febbre alta. Poi il ricovero in ospedale a Lanciano. Ma a nulla è servito lo sforzo dei medici, a nulla le cure: tutto vano, malgrado la giovane età della donna”.

La carriera di Comegna era cominciata alla fine degli anni Novanta. Aveva recitato nel film Terra Rossa di Giorgio Molteni, nel 1999. Aveva lavorato con Rupert Everett, Elle Macpherson e Naike Ravelli per il film South Kensington, di Carlo Vanzina, nel 2001. Aveva partecipato a L’altra donna con Alessio Boni e Anita Caprioli, del 2002 e al film tv di Rai Uno Una famiglia per caso, del 2003, di Camilla Costanzo e Alessio Cremonini. Del 2004 Ascolta la canzone del vento, di Matteo Petrucci. L’attrice aveva partecipato anche ad alcune serie Rai e Mediaset da Don Matteo a R.I.S. – Delitti imperfetti.

Sconcerto e cordoglio nella comunità di Casoli, comune di appena cinquemila abitanti, sconvolta dalla tragedia. Tantissimi i messaggi di solidarietà alla famiglia

