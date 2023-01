Vestitino nero con colletto bianco, treccine ed espressione sadica. Così il mondo ha conosciuto per la prima volta il volto di Mercoledì Addams. E la faccia era quella di Lisa Loring, nella sitcom “La famiglia Addams” diventata famosa in tutto il mondo negli anni ’60. Loring si è spenta all’età di 64 anni: dopo un ictus era tenuta in vita dalle macchine, poi domenica 29 gennaio la decisione di privarla del supporto vitale. Il suo viso da bambina ha reso immortale un icona pop. A lei si è ispirata anche Jenna Ortega che ha interpretato lo stesso ruolo nella serie Tv Netfix.

Ad annunciare la morte dell’attrice su Facebook la sua amica Laure Jacobson: “”È con grande tristezza che comunico la morte della nostra amica Lisa Loring. Quattro giorni fa ha avuto un grave ictus causato dal fumo e dalla pressione alta. È stata attaccata al supporto vitale per tre giorni. Ieri la sua famiglia ha preso la difficile decisione di rimuoverlo e lei è morta ieri sera”. L’interpretazione di Loring di Mercoledì è rimasta, ha detto l’amica, “nella cultura pop e nei nostri cuori. Bella, gentile, madre amorevole, l’eredità di Lisa nel mondo dello spettacolo è enorme”.

L’interpretazione di Mercoledì Addams fatta da Lisa Loring era recentemente tornata alla memoria di tanti e nelle immagini sui social perché è proprio a lei che Jenna Ortega ha guardato per trarre ispirazione per la sua Mercoledì Addams della fortunata serie Netfix di Tim Burton. Suo il ballo tra liceali a cui partecipa Mercoledì. Nella prima produzione live-action dei disegni del New Yorker di Charles Addams, Loring interpretava la Mercoledì originale. Dal 1964 al 1966, lo show ha trasmesso 64 episodi in due stagioni.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

