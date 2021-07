Josè Mourinho non si smentisce mai. Il nuovo allenatore della Roma è intervenuto ieri sera sulla finale di Wembley tra Italia e Inghilterra, nazione dove con Chelsea, Manchester United e Tottenham ha trascorso gran parte della sua carriera.

La vittoria azzurra dell’Europeo nella lotteria dei rigori scatena il tecnico portoghese, che non è tenero, per usare un eufemismo, in merito alla scelta del ct britannico Gareth Southgate sui rigoristi da schierare contro Gigio Donnarumma.

In particolare le critiche arrivano nei confronti della mossa di piazzare come quinto rigorista il 19enne dell’Arsenal Bukayo Saka, giovane di talento ma forse non ancora in grado di avere le ‘spalle grosse’ di fronte ad una simile responsabilità.

“Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle spalle in questo momento – sottolinea infatti Mourinho intervenendo a Talk Radio – ma non lo so, devo fare questa domanda a Southgate perché tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono, i giocatori che dovrebbero esserci, scappano dalle responsabilità”.

“For Saka to have the destiny of the country on his shoulder is too much.”

“Many times players that should be there run away from their responsibility.”

“Where was Sterling? John Stones? Where was Shaw?”

José Mourinho says he would not have put Saka on the 5th #ENG penalty. pic.twitter.com/gADJRhkHak

— talkSPORT 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@talkSPORT) July 12, 2021