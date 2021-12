Un’intera famiglia è stata protagonista di una maxi rissa a causa dell’eredità, dopo il funerale di una loro parente.

Nella giornata di ieri 30 dicembre, nel quartiere romano di Testaccio, fuori la chiesa Santa Maria Ausiliatrice – dove è stata celebrata l’estrema unzione di Maria Teresa Rizzo, una signora di 80 anni che si è spenta qualche giorno prima a seguito di una malattia – sono volati spintoni, minacce e parolacce tra i perenti per l’equa spartizione di una casa.

L’eredità è stato il pretesto per i due rami della famiglia, circa una ventina di persone, per avviare un acceso litigio subito dopo l’omelia, in forma ristretta a causa delle limitazioni imposte dalla condizioni pandemica. Una volta portato il feretro dell’80enne fuori la chiesa, due uomini hanno cominciato a discutere su chi avrebbe ereditato la casa. Entrambi erano convinti di avere l’esclusiva sulla proprietà, e così gli animi si sono accesi.

Per riportare la calma è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Davanti all’incredulità dei passanti, è stata soccorsa dagli operatori del 118 un’anziana signora che ha accusato un malore. La donna, che ha ricevuto le cure mediche, non è stata trasportata in ospedale.

Redazione

© Riproduzione riservata

Andrea Lagatta