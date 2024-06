Almeno 23 parlamentari pero ogni gruppo, provenienti da sette Stati Membri diversi. Le regole della composizione del Parlamento Europeo parlano chiaro e consentono – in attesa dei risultati definitivi – già di capire quanto e come influiranno i nuovi 720 deputati eletti.

Come cambia il Parlamento: crollo di Renew Europe

Il primo gruppo resta il Partito Popolare Europeo, con 184 seggi (6 in più rispetto alle elezioni del 2019) sostenuto in Italia da Forza Italia ed Svp (che avrà un rappresentatne). Dietro i Socialisti e democratici (Pd) con 139 seggi (-1). Perde terreno Renew Europe, passando dai 102 seggi ai futuri 80: si tratta del calo più significativo tra tutte le forze. Il gruppo dei Conservatori riformisti europei (ECR) di cui fa parte Fratelli d’Italia sale da 68 seggi a 73; Identità e Democrazia (Lega) perde un seggio (59-58). Il Gruppo dei Verdi scende da 72 a 52 seggi. The Left perderebbe un seggio (36). Formalmente: 45 seggi ai non iscritti; 53 i neoeletti senza appartenenza a un gruppo politico del Parlamento uscente. Ma lo scenario dovrebbe definirsi meglio nelle prossime ore.

I prossimi passi

Ora il Parlamento dovrà nominare il suo presidente. L?uscente Roberta Metsola è favorita per la riconferma, assieme ai 14 vice. La plenaria costitutiva si terrà a Strasburgo dal 16 al 19 luglio, poi la sarà la volta del Presidente della Commissione Europea (da eleggere con maggioranza assoluta): sarà designato dai leader tenendo conto dell’esito delle elezioni.

