Un generale da mezzo milione di voti. Esordio boom in politica per Roberto Vannacci, che candidato in tutte le circoscrizioni dalla Lega, quando mancano circa mille sezioni ancora da scrutinare, può dirsi certo di aver toccato quota 500mila preferenze. Il suo posto nel Parlamento Europeo è garantito da circa 180mila preferenze al Nord Ovest, 138mila a Nord Est, 94mila al Centro, 71mila al Sud e circa 35mila nelle isole.

Il commento di Salvini: “Non so se prenderà la tessera”

“Vannacci è un caso strano: prima era un problema che non prendesse voti, ora che li prende. Vuol dire che il tratto di strada che faremo insieme è approvato dagli elettori leghisti e non leghisti. Io gli ho dato una delle mie tre preferenze. I dubbiosi della scelta di avere in squadra per cambiare l’Europa il generale Vannacci hanno avuto una risposta dal voto del popolo che ha sempre ragione”, ha commentato Salvini nella sede di via Bellerio, aggiungendo che il ‘generale’ “ha una visione del mondo in buona parte come la mia. Ringrazio chi non ha mai tradito, non mi piacciono quelli che scappano e cambiano bandiera a seconda delle convenienze. Non so se Vannacci prenderà la tessera, ad ogni modo non fa la differenza. La Lega è nata 40 anni fa e ci sarà fra 40 anni”, la promessa del ministro.

