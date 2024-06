A notte fonda, ha parlato Matteo Salvini dal comitato elettorale della Lega. Il risultato delle europee per il leader del Carroccio non è esattamente esaltante, superato da Forza Italia e diventata terzo partito di centrodestra. Ma Salvini ha fatto buon viso a cattivo gioco e ha commentato il voto, giustificandosi su alcuni punti e rivendicando il risultato.

Europee, il risultato della Lega e Salvini su Bossi

“Siamo vivi, certo con alcune stranezze, con l’ex segretario del partito che il giorno prima del voto dice che vota un altro partito… Le condizioni interne non sempre sono state comode ma i leghisti ci hanno messo l’anima”. Così, Salvini in via Bellerio commentando anche le parole di Umberto Bossi sul suo presunto voto a Forza Italia. “Ringrazio chi non ha mai tradito, non mi piacciono quelli che scappano e cambiano bandiera a seconda delle convenienze. La Lega è nata 40 anni fa e ci sarà fra 40 anni”, la promessa del ministro.

Europee, Salvini su Vannacci

Poi spazio alla presenza del generale Roberto Vannacci nelle liste della Lega. “Se Roberto Vannacci si avvicina al mezzo milione di preferenze vuol dire che il tratto di strada che faremo insieme è approvato sia da leghisti sia da non leghisti”.

“Spero in un centrodestra unito e compatto in Europa, possibilmente in maggioranza, senza però fare accordi a ribasso colloquiando con i socialisti. Conto che il centrodestra non si divida a Bruxelles“. “Altri cinque anni di von der Leyen non porteranno a nulla di buono” ha aggiunto Salvini.

