È Antonio Decaro, è il candidato più votato del Partito Democratico alle elezioni europee. Il Sindaco di Bari ha stravinto la corsa al Sud ove il PD è il primo partito con un margine di circa un punto percentuale su Fratelli d’Italia, ed ha ottenuto oltre 490mila voti (di cui 350mila in Puglia), superando la capolista Lucia Annunziata, che ha raccolto circa 240mila preferenze. “È una valanga”, il commento di Decaro. “I dati dimostrano la fiducia e l’affetto che mi arriva da tutta la gente del Sud”; dice in nottata mentre quando lo chiama già ex sindaco e lui risponde: “Lo sono ancora per qualche giorno. Continuerò a rappresentare la mia città ancora per poco con dignità e onore come ho fatto in questi anni”. Mentre qualcuno tra la folla gli pronostica scherzando: “Diventerai Presidente del Consiglio”.

I risultati di Bonaccini, Schlein e Strada

Buon risultato anche per il governatore dell’Emilia Romagna e presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, arriva vicino ai 380mila voti, con 250mila di questi provenienti dalla sua regione. Segue la capolista del Nord Ovest, Cecilia Strada, che ha ottenuto circa 260mila voti. La segretaria del partito, Elly Schlein, candidata al Centro e nelle Isole, riceve oltre 200mila voti.

