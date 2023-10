Il partito conservatore e anti-europeista dell’Unione Democratica di Centro (UDC) è in procinto di ottenere una vittoria significativa nelle elezioni per il rinnovo del parlamento svizzero. Secondo le prime proiezioni disponibili, poco dopo la chiusura delle urne, lo schieramento sta registrando un aumento del 3,4%, con possibilità di ottenere circa il 29% dei voti al Consiglio Nazionale, confermando le previsioni pre-elettorali. Nel frattempo, il partito dei Verdi sembra subire un forte calo. Le urne si sono chiuse alle 12:00 e i risultati definitivi saranno annunciati in serata.

In aggiornamento

© Riproduzione riservata

Redazione