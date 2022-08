Le restrizioni anti-covid scadono il 31 agosto e il Governo non sembra intenzionato a prorogarle, almeno per il momento. E anche il ritorno a scuola, previsto per quasi tutte le regioni il 12 settembre, potrebbe essere senza le complesse misure anti-covid a cui studenti, insegnanti e genitori si sono abituati negli ultimi 3 anni di pandemia. La dad potrebbe essere solo un ricordo lontano: la regola per l’anno scolastico 2022-23 è che si va tutti in classe. Solo chi ha la febbre o è positivo al Covid deve stare a casa.

Restano solo alcune indicazioni per svolgere l’anno scolastico in sicurezza e riguardano le persone “fragili” o chi è “a rischio di sviluppare forme severe di Covid”, come riporta la circolare del ministero dell’Istruzione inviata la scorsa settimana ai presidi. Anche la Dad non sarà più obbligatoria nemmeno per chi sarà in isolamento perché positivo al Covid. Alle scuole resta da tenere alta l’attenzione ed essere pronte in caso di nuova ondata a riattivare tutte le misure adottate l’anno scorso. Ed è questo il motivo per cui resta attiva la figura del “referente Covid” che si occuperà anche della gestione dei casi positivi.

Addio anche alle mascherine. Chi ha problemi di salute o è a rischio potrà proteggersi indossando la mascherina ffp2. Non sono dunque più previsti né il distanziamento dei banchi, né i percorsi alternativi, né i limiti per l’attività sportiva, né gli ingressi scaglionati. Torneranno in classe anche i prof no vax, che da aprile erano già al lavoro ma senza poter essere a contatto con gli studenti. Saranno le singole scuole a decidere se alcune pratiche usate all’epoca del Covid possono continuare ad essere attuate. Resta raccomandato di arieggiare spesso gli ambienti.

Come succedeva fino al 2019, non basta un raffreddore per essere costretti a tornare a casa. bisogna l’alunno presenti sintomi chiari come la febbre o sia risultato positivo al tampone. Per gli studenti che sono a casa con il Covid non sarà più obbligatorio istituire la Dad (o Ddi). Tornano alla normalità le attività anche per i più piccoli, i bambini sotto i sei anni che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia. Soltanto se la situazione si aggravasse tornano le vecchi e regole: niente giochi da casa, divisione in gruppi stabili dei bambini, accompagnamento da parte di un solo adulto, merenda in classe.

