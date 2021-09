Era scomparso nel nulla venerdì 3 settembre da Salerno, Guglielmo Belmonte, 24enne, studente universitario del salernitano, si era allontanato senza dire niente a nessuno. Erano le 18 quando è stato visto per l’ultima volta con una t-shirt di colore verde, bermuda ed infradito. Poi nulla più. Il 9 settembre la lieta notizia: “Guglielmo è stato trovato e sta bene”, ha detto la mamma Rita.

Guglielmo è uno studente della Luiss. Era stato visto l’ultima volta a Salerno in piazza San Francesco. L’allarme è stato lanciato quando i familiari non l’hanno visto rientrare. Subito è scattata l’allerta anche sui social. In tutta Italia hanno partecipato alle ricerche dando segnalazioni. Il caso è stato trattato anche a Chi l’Ha visto?

Col passare dei giorni sono arrivate le prime segnalazioni. La prima dalla Costiera Amalfitana. Sarebbe stato visto salire a bordo di un’auto una Yaris Toyota arancione con tettuccio nero alle 19.40, circa. Prima a Cetara e poi ad Amalfi. L’ultimo avvistamento sarebbe stato confermato dalle riprese del sistema di video sorveglianza presente nei pressi della banchina. Qui avrebbe chiesto monete all’impiegata dell’Infopoint in Piazza ad Amalfi. Per la famiglia e per gli amici di Guglielmo sono stati momenti di vero terrore: il giovane si era allontanato senza il telefono, soldi e documenti.

Poi l’8 settembre qualcuno lo ha avvistato a Bologna. Il papà è subito partito per cercarlo lì. La segnalazione è arrivata da un gruppo di ragazze che lo avevano incontrato a Bologna. Lui gli aveva detto il suo nome e parlando si sono insospettite. Poi cercando su Facebook hanno trovato i numerosi appelkli della mamma per ritrovare il figlio scomparso. E così hanno contattato la famiglia.

Nessun dettaglio, per il momento, sul luogo in cui è stato rintracciato, ma un’unica certezza: il giovane è vivo e sta bene. Gioia grande in tutta la comunità che, in ogni modo e con ogni mezzo, si è mobilitata in questi giorni nelle ricerche del giovane. Mamma Rita commossa ringrazia tutti per la collaborazione di tanti per le ricerche. “Grazie a tutti, siete meravigliosi”, ha scritto su Facebook.

