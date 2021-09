È scomparso ormai da quattro giorni. Senza lasciare tracce e senza dare notizie. Sono ore di angoscia a Salerno per Guglielmo Belmonte, 19 anni. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente sui social dove si sono moltiplicati gli appelli ad aiutare la famiglia nelle ricerche. Del giovane si sono perse le tracce dal tardo pomeriggio di venerdì scorso, 3 settembre.

A quanto riportano i giornali locali Belmonte non aveva con se né cellulare né portafogli quando si è allontanato da casa. L’ultimo avvistamento in piazza San Francesco: Belmonte sarebbe stato visto mentre saliva su un’automobile, una Toyota Yaris nera e arancione. L’appello che è stato diffuso sui social network nelle scorse ore: “Guglielmo Belmonte si è allontanato dalla sua abitazione sita in Salerno centro, venerdì 3 settembre verso le ore 18:30 e ad oggi non si hanno sue notizie. Indossava una t-shirt di colore verde, bermuda ed infradito. Non ha con sé il telefono cellulare tantomeno il portafogli con denaro e documenti. Vi prego di condividere questo post e indicare eventuali segnalazioni sul mio profilo. Grazie”.

La madre Rita Francese sui social ha scritto un altro appello e invitato chiunque abbia notizie o possa aiutare a contattare direttamente lei su Facebook o le forze dell’ordine. “Aiutatemi! Mio figlio Guglielmo Belmonte è scomparso da venerdì alle 18. Chiunque lo abbia visto dopo le 18:00 mi contatti! Studente Luiss. Scomparso a Salerno. Aveva maglia verde e bermuda neri. Potrebbe anche essersi diretto a Roma. Visto l’ultima volta a Salerno, Piazza San Francesco. Aggiornamento: avvistato mentre saliva su una toyota yaris nera ed arancione. Se avete notizie contattatemi”.

Anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha lanciato un appello: “Siamo tutti in apprensione. Chiunque lo abbia visto contatti immediatamente le forze dell’ordine. Anche la Polizia municipale sta lavorando senza sosta per far sì che Guglielmo torni presto a casa”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano