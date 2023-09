Due fratelli gemelli 20enni sono in stato di fermo perche’ indiziati del delitto di tentato omicidio per l’aggressione al 19enne di Anzio. I due giovani, figli di un cittadino serbo e di una cittadina bosniaca, sono stati fermati a Nettuno dagli agenti del commissariato di polizia. Sono indagati per il pestaggio e l’investito con l’auto, dopo una lite, del ragazzo che e’ ricoverato in ospedale ad Anzio per lesioni al volto e una contusione polmonare.

Il ragazzo di 19 anni è stato aggredito ieri da tre persone, fra le quali i due gemelli, che, dopo il pestaggio, lo hanno investito con una macchina. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio all’incrocio tra via XXII gennaio e piazza Cesare Battisti in pieno centro ad Anzio, sul litorale romano. L’aggressione sarebbe scattata in quanto il 19enne avrebbe rimproverato i tre, che avrebbero corso troppo, in auto, all’altezza della fermata dell’autobus. Secondo i primi soccorritori, il ragazzo lamentava dolori in tutto il corpo, a causa della brutale aggressione e dell’investimento.

