Un 47enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza perché qualche giorno fa, a piazza di Spagna, in sella a una moto con a bordo un passeggero, sfrecciava a tutta velocità senza casco, senza assicurazione e senza revisione in prossimità della scalinata di Trinità dei Monti.

Per poco il 47enne spericolato non ha ucciso una bambina che ha rischiato di essere investita. I vigili urbani in presidio sul posto hanno immediatamente hanno intimato l’alt all’uomo che però si è dato alla fuga. Tuttavia gli agenti hanno inseguito la moto, tra semafori rossi, strade a senso vietato o pedonali, e sono riusciti a fermare il fuggitivo in via del Fiume.

Al momento del fermo il 47enne, oltre a non avere i documenti, era visibilmente ubriaco, biascicava e barcollava. A quel punto è stato sottoposto alla prova etilometrica e ne è emerso un tasso alcolemico ben al di sopra del limite. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e alle sanzioni previste, per le violazioni al codice della strada, gli agenti hanno aggiunto il sequestro amministrativo del veicolo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo