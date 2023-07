Ancora il crollo di un albero a Roma, stavolta su Lungotevere, dopo che nelle scorse settimane altri due pini si erano schiantati a terra nei pressi di Piazza Venezia. Due grossi rami di un platano, a causa del forte vento che ha colpito la Capitale, sono caduti su circa dieci vetture in sosta, ferendo due donne a Tor di Nona. Il fatto è avvenuto intorno alle 15:30, all’altezza del civico 3. Le ferite si trovano ricoverate al Santo Spirito, in codice giallo. Il tratto di strada – tra i più trafficati del centro – è stato chiuso per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Redazione

Luca Frasacco