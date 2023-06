Nessuno ci sperava e invece le forze dell’ordine sono riuscite a identificare il turista che nei giorni scorsi si era reso protagonista di un gesto che aveva indignato l’Italia e non solo. Durante una gita all’interno del Colosseo, il ragazzo residente in Inghilterra, aveva deciso di esprimere tutto il suo amore per la fidanzata incidendo i loro due nomi direttamente sul muro del Colosseo.

Il gesto era stato ripreso da un altro visitatore, una donna americana, che aveva pubblicato il video sui social. Gli accertamenti erano partiti dopo la denuncia presentata dall’Ente Parco Colosseo.

