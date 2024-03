Nella notte scorsa, un’imponente voragine si è aperta a Roma, precisamente nella zona del Quadraro. La strada ha ceduto improvvisamente in via Sestio Menas, inghiottendo due veicoli parcheggiati attorno all’una di notte Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia locale in collaborazione con i gruppi Tuscolano e Prenestino e i vigili del fuoco.

Si stima che la voragine abbia un diametro di circa 10 metri e una profondità pari a 10 metri. L’enorme buca ha “ingoiato” due automobili in sosta, una Dacia e una Renault, mentre una terza vettura, appena in bilico sull’orlo della voragine, è stata prontamente rimossa.

Fortunatamente, non si segnalano feriti. Le forze dell’ordine hanno immediatamente provveduto a chiudere la strada al traffico, garantendo la sicurezza dell’area interessata. Una volta rimosse le vetture coinvolte, è stato eretto un cordone di sicurezza attorno all’area colpita.

Redazione

Luca Frasacco