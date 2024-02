“Giulio, liberami“. E’ l’appello di una delle due persone risucchiate, a bordo della loro auto, nella voragine che nelle prime ore di mercoledì 21 febbraio si è aperta in via Morghen nel quartiere napoletano del Vomero. Attimi di panico si sono vissuti in strada quando, poco dopo le 5, una pattuglia dell’esercito dell’operazione “Strade sicure” presente in zona e alcuni passanti hanno soccorso le due persone inghiottite nella voragine causata da una infiltrazione d’acqua.

Voragine al Vomero, il video dei soccorsi: “Liberami”

Il video dei soccorsi è già virale sui social e su Whatsapp. Per fortuna i due uomini finiti nella voragine insieme ad altre due auto e ad un albero, non versano in gravi condizioni. Sono stati visitati e medicati dai sanitari del 118 e per loro non si è reso necessario il ricovero.

A lavoro i tecnici dell’Abc (acqua bene comune) per cristallizzare le cause del cedimento che ha provocato anche lo sgombero di un palazzo al civico 63 di via Morghen, all’angolo con via Bonito. Infiltrazioni d’acqua hanno interessato infatti anche il primo piano dello stabile, e sono state evacuate circa una ventina di famiglie. La strada è stata chiusa temporaneamente con i vigili del Fuoco che stanno operando per la messa in sicurezza dell’area, in collaborazione con personale tecnico del Comune di Napoli. L’intera zona sarebbe senz’acqua, almeno per il momento.

Dalla mattinata, presso la sala operativa della protezione civile della Prefettura di Napoli, è in corso una riunione di coordinamento e supporto agli interventi relativi alla voragine verificatasi in via Morghen.

