Continua il momento ‘no’ chi usa i mezzi di trasporto a Roma. Una città in continua ristrutturazione sul fronte della rete dei trasporti pubblici. La Metro A, dopo una breve ripresa dei viaggi dopo le 21 nell’8 dicembre, sarà nuovamente soggetta a restrizioni orarie da maggio a ottobre. La chiusura anticipata alle 21 consentirà i lavori di sostituzione dei binari da Ottaviano a Battistini in vista del Giubileo, con un servizio navetta sostitutivo previsto. Un percorso simile a quello che dovrà affrontare la linea ferroviaria Roma-Lido gestita da Cotral che chiuderà alle 21 a partire dal 5 marzo per circa due anni. Decisione necessaria per rinnovare l’intera tratta aerea per il passaggio della corrente dell’ex Roma Lido.

Nel corso dell’estate, nonostante l’afflusso di turisti, la stazione Spagna della Metro chiuderà per 80 giorni e Ottaviano per 50, per rifacimento delle banchine e riqualificazione dell’atrio. Un’occasione per lavorare sulle infiltrazioni d’acqua e potenziare l’impiantistica digitale, in una fermata già tormentata dal malfunzionamento delle scale mobili, continuamente sotto riparazione.

Metro B

La situazione sulla Metro B non è migliore. Lo scarso numero di treni prolunga le attese, specie nella B1 con capolinea a Jonio. Su questa linea il numero di veicoli in circolazione dovrebbe aumentare da 16 a 20 entro la fine del 2024, con un obiettivo di 24-25 treni funzionanti entro il 2025.

Metro C

Ancora in costruzione, è possibile che la Metro C chiuda anticipatamente nei prossimi mesi per manutenzione. Aggiungendo disagi ai già lunghi tempi di attesa dovuti alla presenza di soli nove treni in servizio.

