Un bilancio pesante che lascia a terra cinque vittime dopo il crollo del cantiere del supermercato Esselunga. Adesso la procura indaga per omicidio colposo plurimo. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hanno recuperato il corpo del quarto operaio e individuato quello del quinto.

Le vittime innocenti dell’ennesima strage insensata

Tra le vittime un italiano di 59 anni, Luigi Coclite, originario di Teramo e residente a Collesalvetti (Livorno); di origine nordafricana le altre. Tutti originari della Romania i tre feriti. A Firenze è stato proclamato il lutto cittadino con un minuto di silenzio alle 15.

Le altre vittime sono Mohamed Toukabri, 54 anni, e di Taoufik Haidar, 43 anni, entrambi di origine tunisina. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per recuperare i resti di Bouzekri Rahimi, originario del Marocco.

La telefonata al 112 dei sopravvissuti: “Serve un’ambulanza è crollato tutto”

“È crollato il solaio qua, è crollato tutto. Serve unʼambulanza, serve di tutto venite subito a vedere, sono scioccato, stavamo gettando ed è crollato”. È la telefonata drammatica effettuata al 112 da un operaio sopravvissuto al crollo avvenuto nel cantiere del nuovo grande supermercato a Firenze.

++ Crollo Firenze: Schlein apre al governo, lavoriamo insieme ++

