A Roma nuovo blocco stradale organizzato da Ultima Generazione: questa mattina a Roma cinque attivisti aderenti alla campagna “Fondo riparazione” si sono seduti sulle strisce pedonali in via Appia Nuova, all’incrocio tra via Priora e largo dei Colli Albani, esponendo uno striscione arancione con la scritta “Fondo riparazione”.

Obiettivo, spiega il collettivo, “chiedere al Governo di istituire un fondo di riparazione da 20 miliardi che vada a riparare i danni, sempre maggiori, causati dagli eventi estremi come alluvioni, frane, grandine, trombe d’aria e incendi. Si chiede, inoltre, che questi soldi vengano presi proprio dai SAD (sussidi ambientalmente dannosi), dagli stipendi dei politici e dei manager delle industrie energivore partecipate dallo Stato, dalle spese militari e dagli extra-profitti delle compagnie petrolifere”.

Alcuni automobilisti hanno cercato di rimuovere con la forza le persone sedute sulla carreggiata. Le forze dell’ordine hanno poi sgomberato la carreggiata consentendo la normale ripresa della circolazione. “Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine – fa sapere Ultima Generazione – un automobilista ha trascinato e insultato uno dei partecipanti e una passante lo ha invitato a contenere la sua violenza verbale e fisica. Le forze dell’ordine hanno caricato le persone sulle volanti e le hanno portate in questura per gli accertamenti necessari”.

Giulio Pinco Caracciolo