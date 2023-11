Sono da poco scattate le 8 di mattina, l’ufficio postale si appresta ad aprire, quando due uomini armati con il volto travisato entrano, minacciano i dipendenti, si fanno aprire la cassaforte e scappano con la refurtiva. È quanto successo questa mattina nell’ufficio postale in via di Grottarossa a Roma, teatro di una rapina.

Due uomini con una pistola hanno infatti rapinato l’ufficio, minacciando il direttore della filiale e i vari impiegati, costringendoli a consegnare quanto custodito dentro la cassaforte e l’ATM. Poi sono usciti e sono scappati a bordo di un auto, forse grazie all’aiuto di un complice rimasto in attesa fuori.

Il bottino da 200mila euro

Non è ancora certa la cifra rubata dai due uomini, secondo una prima stima il bottino potrebbe raggiungere i 200mila euro. Sul posto è intervenuta la polizia che ha cominciato a incrociare le testimonianze dei dipendenti e dei clienti, insieme alle immagini di videosorveglianza, per capire l’intera dinamica e tutti gli elementi utili per riconoscere i responsabili della rapina all’ufficio postale. Per i dipendenti solo choc e nessuna conseguenza fisica.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani