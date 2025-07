In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2025, la Romeo Gestioni comunica di aver ricevuto un importante riconoscimento da parte dell’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati. Questo attestato celebra l’impegno dell’azienda nel promuovere l’inclusione sociale e lavorativa dei rifugiati, attraverso il progetto promosso dall’UNHCR per l’attuazione di corridoi lavorativi dedicati.

Il riconoscimento sottolinea il ruolo attivo della Romeo Gestioni come società inclusiva, impegnata a sostenere il processo di integrazione dei rifugiati nel mondo del lavoro. La partecipazione a questo progetto rappresenta un passo importante verso un futuro più equo e solidale, in cui ogni individuo ha la possibilità di contribuire e di ricostruire la propria vita con dignità. “Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento, che testimonia il nostro impegno fattivo nel favorire l’inclusione e l’uguaglianza di opportunità”, ha dichiarato il dott. Enrico Trombetta, Amministratore Delegato di Romeo Gestioni. “Crediamo fermamente che l’integrazione dei rifugiati nel mondo del lavoro sia un valore fondamentale per costruire società più aperte e moderne.” La Romeo Gestioni continuerà a sostenere iniziative di responsabilità sociale e a collaborare con partner come l’UNHCR per promuovere un cambiamento concreto.

