Rossella Cominotti, 53enne originaria di Cremona, sarebbe stata uccisa a coltellate nella stanza dell’albergo “Antica Locanda di Luigina” di Mattarana, in provincia di La Spezia. Il marito si trovava con la donna nel soggiorno ligure iniziato da circa una settimana e che terminava oggi, venerdì 8 dicembre.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe allontanato con la sua auto, una C3 bianca. L’auto sarebbe stata avvistata stamani sulla via Aurelia. Il marito, 57 anni, si chiama Alfredo Zenucchi e sarebbe originario di Bergamo. La coppia, residente a Cavatigozzi (Cremona) è titolare di una edicola. È stato fermato dai carabinieri a Pontremoli.

Rossella Cominotti trovata morta in albergo: le indagini

Il cadavere della donna è stato trovato nella camera dell’hotel e sono in corso i rilievi da parte della Scientifica dei carabinieri. Stando alle prime informazioni, a trovare il corpo è stato il personale che avrebbe dovuto riordinare a stanza.

“Siamo sconvolti”, le parole dei titolari dell’albergo. Sul corpo della donna sono state trovate ferite che sarebbero compatibili ad un primo esame con un’arma da taglio o altro oggetto contundente.

La coppia sparita da settimane, ipotesi fuga volontaria. Il post della cugina: “Aiutateci”

Marito e moglie erano spariti da circa due settimane, inseguiti dalle voci più disparate, in primis la fuga volontaria per questioni economiche. Un post su Facebook pubblicato dalla cugina della donna proprio tre giorni fa invitava chiunque avesse notizie della coppia a farsi avanti: “I telefoni – si legge nel post – non ricevono più chiamare e neanche whatsapp funziona. Siamo molto preoccupati. Aiutateci”.

seguono aggiornamenti

